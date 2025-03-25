Средняя пенсия сейчас составляет 6345 гривень.

В Украине проведут индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 апреля увеличат выплаты для почти 630 тысяч украинцев.

"С 1 апреля автоматически проиндексируем выплаты для почти 630 тысяч работающих пенсионеров в соответствии с их обновленным страховым стажем", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он рассказал, что правительство проиндексировало в марте пенсионные выплаты, которые увеличились на 11,5% для более 10 миллионов украинцев.

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"Таким образом, средняя пенсия составляет 6345 гривень", - подчеркнул премьер.

Он заверил, что все пенсионные выплаты за март осуществлены в полном объеме. Шмыгаль отметил, что правительство выполняет все социальные обязательства перед гражданами и будет продолжать делать это и в будущем.

Индексация пенсий в Украине - главные новости

С 1 марта в Украине провели индексацию пенсий. Рост пенсионных выплат произошел для более 10 млн граждан на 11,5%. Минимальный размер повышения пенсий составил 100 гривень, а максимальный размер индексации - 1500 гривень.

По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, на расходы для индексации пенсий средства есть в полном объеме: дополнительно предусмотрены 57,5 млрд грн, из которых 35,2 млрд грн зарезервировано за счет Фонда социального страхования, а 22 млрд грн - из средств государственного бюджета.

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