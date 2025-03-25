В Украине проведут индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 апреля увеличат выплаты для почти 630 тысяч украинцев.
"С 1 апреля автоматически проиндексируем выплаты для почти 630 тысяч работающих пенсионеров в соответствии с их обновленным страховым стажем", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он рассказал, что правительство проиндексировало в марте пенсионные выплаты, которые увеличились на 11,5% для более 10 миллионов украинцев.
"Таким образом, средняя пенсия составляет 6345 гривень", - подчеркнул премьер.
Он заверил, что все пенсионные выплаты за март осуществлены в полном объеме. Шмыгаль отметил, что правительство выполняет все социальные обязательства перед гражданами и будет продолжать делать это и в будущем.
Индексация пенсий в Украине - главные новости
С 1 марта в Украине провели индексацию пенсий. Рост пенсионных выплат произошел для более 10 млн граждан на 11,5%. Минимальный размер повышения пенсий составил 100 гривень, а максимальный размер индексации - 1500 гривень.
По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, на расходы для индексации пенсий средства есть в полном объеме: дополнительно предусмотрены 57,5 млрд грн, из которых 35,2 млрд грн зарезервировано за счет Фонда социального страхования, а 22 млрд грн - из средств государственного бюджета.