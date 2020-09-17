Изменения касаются дорожной инфраструктуры и перераспределения средств между облгосадминистрациями.

Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые предусматривают восстановление дорожной инфраструктуры, а также перераспределение средств между областными госадминистрациями.

За принятие Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год» (относительно автомобильных дорог общего пользования и восстановления аварийных мостовых сооружений) (№3991)" проголосовали 255 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Заключительные положения

Согласно пояснительной записке, документом предусмотрено дополнить раздел "Заключительные положения" Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" новым пунктом относительно предельной величины местного долга по местным заимствованиям, привлеченным для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности.

Предельный долг

«Проектом закона предлагается не применять ограничения относительно предельной величины местного долга при условии если расходы, связанные с таким долгом, не будут превышать в следующих бюджетных периодах 30% объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах, утвержденной законом о государственном бюджете для соответствующего местного бюджета», - говорится в сообщении.

Заимствования

Кроме этого, предполагается разрешить областным государственным администрациям, которые приобрели статус военно-гражданских администраций, в лице их руководителей, осуществлять в 2020 году местные заимствования по соблюдению требований Бюджетного кодекса и действующего законодательства Украины.

Также законом предусмотрено, что часть поступлений направляются Национальной полиции Украины на осуществление мероприятий по внедрению, развитию, восстановлению и эксплуатации системы фиксации правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме.

Кроме этого, законом предусмотрено перераспределение расходов областным госадминистрациям, министерствам и ведомствам, а также «Укравтодора».

Бюджет-2021

14 сентября 2020 года Министерство финансов Украины направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение правительства.

В этот же день, 14 сентября 2020 года Кабмин утвердил проект госбюджета-2021.

Вечером 14 сентября 2020 года проект госбюджета-2021 был зарегистрирован в парламенте.

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Автор: Александр Куницкий