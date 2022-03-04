Решение принято из-за экономических, логистических и других практических проблем.

Крупнейший японский и один из ведущих мировых производителей электроники "Panasonic Group" заявил о приостановке операций с Россией из-за экономических, логистических и других практических проблем.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В "Panasonic Group" мы очень обеспокоены текущей ситуацией в Украине и хотим выразить глубокие соболезнования всем пострадавшим. Мы надеемся, что мир вернется к миру и безопасности как можно скорее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания продолжит мониторинг развития событий и будет оказывать гуманитарную помощь, если это необходимо.

"Как первый шаг, мы решили пожертвовать около 20 миллионов иен польскому Красному Кресту, который поддерживает тех, кто эвакуировался в соседнюю Польшу из Украины, а также неправительственной организации "Peace Winds Japan", которая оказывает помощь Украине", - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, ранее более 70 мировых компаний прекратили сотрудничество с РФ из-за вторжения в Украину.

IKEA прекратила работу в России и Беларуси.

А Microsoft останавливает продажу товаров и оказание услуг в России.

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