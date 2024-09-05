По словам Мамедова, большинство банковских отделений присоединено к системе Power Banking.

Из-за новых энергетических испытаний осень может быть достаточно напряженной в том числе и для банковского сектора.

По словам председателя правления "Глобус Банка" Сергея Мамедова, веерные отключения света или даже многодневные блэкауты не вызовут глобальных сбоев в работе банков. Он напомнил, что подавляющее большинство банковских отделений присоединено к системе Power Banking, что гарантирует клиентам получение максимального спектра банковских услуг в условиях отсутствия света.

"В течение последних нескольких месяцев при частом отсутствии электропитания многим участникам рынка удалось оптимизировать собственные рабочие процессы. Это дает повод надеяться, что работа банков осенью будет по меньшей мере удовлетворительной", - говорится в переданном УНИАН комментарии банкира.

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По его мнению, даже в условиях перебоев со светом массового оттока клиентов не будет наблюдаться, ведь сейчас созданы максимально благоприятные условия для осуществления всех возможных банковских операций.

"В течение лета банковский сектор доказал, что энергетические проблемы не являются непреодолимыми. Ведь клиенты не забирают наличные, не закрывают счета - то есть не убегают из банков, хотя в обществе все время бушуют страхи и опасения. Я считаю, что бесперебойная работа банковских учреждений будет нивелировать негативные общественные настроения, взамен усиливая доверие к гривне, к экономической политике государства", - подчеркнул банкир.

Отключение света в Украине - последние новости

После усиления российских ракетно-дронных атак в Украину вернулись отключения света. Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский считает, что через 2 года украинская энергетика может стать неуязвимой, благодаря децентрализации энергосистем, что значительно усложнит атаки противника.

При этом по оптимистическому прогнозу Центра противодействия дезинформации, зимой отключения электроэнергии будут длиться до 12 часов в сутки: если на стабильной основе будут работать 8-9 энергоблоков АЭС, а зима будет умеренной, без сильных морозов, планируется восстановление около 3 ГВт из 6 ГВт поврежденной мощности.

Более пессимистический сценарий предусматривает восстановление лишь около 2000 мегаватт мощности, а количество рабочих блоков АЭС будет 6-7, тогда украинцы могут этой зимой могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления.

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