Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,50 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 5 копеек – до 40,00 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 10 копеек и составляет 42,70 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,50 грн за долл., евро – 42,00 грн за евро.

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Война в Украине и курс доллара

С 21 мая 2022 года Нацбанк отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

До полномасштабного вторжения России в Украину действовал плавающий курс гривни. Из-за войны официальный курс гривни 24 февраля 2022 года был зафиксирован на уровне 29,25 грн/долл.

Что будет с курсом в ближайшее время

Экономист Сергей Фурса отмечал, что сейчас в Украине нет никаких предвестников, которые бы указывали на то, что доллар достигнет отметки в 50 грн/долл.

Аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что в феврале банки будут выставлять свои котировки в пределах коридора от 39,70 до 41,10 гривень, а по евро - от 42,20 до 44,25 гривень.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что существует серьезная угроза для курса гривни к доллару в 2023 году.

Директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко прогнозировал, что курс доллара в Украине к середине февраля может упасть в цене и оказаться в пределах коридора 39,5-40 грн/долл.

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