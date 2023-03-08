Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,40 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 15 копеек – до 38,95 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по евро курс гривни укрепился на 20 копеек – до 41,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,40 грн за долл., евро – 40,33 грн за евро.

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Война в Украине и ситуация с курсом

Практически сразу после нападения Росии на Украину, уже 21 мая 2022 года Нацбанк отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

Уже в июле 2022 года Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

Аналитик Алексей Кущ прогнозирует, что в марте курс доллара в Украине в марте будет колебаться в пределах 38 - 44 грн/долл.

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что по курсу доллара особых угроз для граждан не будет. По его словам в начале марта доллар будет находиться в пределах 38,30 гривны - 39,80 грн/долл.

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