С начала 2021 года количество ФЛП в Украине выросло до почти 1,96 млн.

Физические лица-предприниматели с начала года уменьшили задолженность по уплате единого социального взноса (ЕСВ) в Пенсионный фонд на 7,2% - до 11,6 млрд грн.

Об этом сообщается на платформе для работы с открытыми данными OpenDataBot.

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Отмечается, что большая часть ФОПов - 49,35% - имеют задолженности от 10 до 100 тысяч гривен. Должники же с суммами более 100 тыс. гривен составляют лишь 0,15% от общего количества.

По данным платформы, с начала 2021 года количество ФОПов в Украине выросло на 57,5 тыс.: в январе их было 1,9 млн, а на сегодня - 1 957,5 млн тыс.

Единый социальный взнос

Государственная налоговая служба с февраля 2021 года считает единый социальный взнос налогом и ежемесячно публикует данные о задолженности по уплате ЕСВ на своем официальном сайте.

Единый социальный взнос (ЕСВ) — это отчисления на общегосударственное социальное страхование. Ежемесячные выплаты ЕСВ являются обязательными для каждого ФЛП, независимо от группы, к которой он относится.

Автор: Богдан Слуцкий