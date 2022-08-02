У государства катастрофически не хватает средств в бюджете, а потому деньги будут искать у бизнеса и налогоплательщиков.

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко спрогнозировал рост цен на пищевые продукты и топливо.

Он дал комментарий для Эспрессо.

"Для людей с высоким достатком инфляция была менее ощутима, потому что они покупали преимущественно импортируемые товары, а вот инфляция для людей со средним и низким достатком была выше, потому что отечественные товары дорожали больше. И когда мы увидели, что курс Нацбанка сразу поднялся с 25-29 до 36, то это также скажется на скачке инфляции. А теперь Нацбанк говорит о возможности подорожания товаров, услуг в среднем по стране не более чем на 30%. Соответственно, нас еще ждут осенью подорожание продуктов питания, топлива. А что касается квартплаты, то по платежкам будем платить как и раньше, но есть много других вещей и услуг, за которые мы платим, и именно они будут расти", - заявил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей.

Дорошенко добавил, что у государства катастрофически не хватает средств в бюджете, а потому деньги будут искать у бизнеса и налогоплательщиков.

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