Первое место в рейтинге самых больших рисков заняла коррупция.

Риск возможной эскалации военных действий со стороны Российской Федерации на востоке страны впервые с начала проведения опроса вошел в тройку крупнейших рисков финансовой системы.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, об этом свидетельствуют результаты "Опроса о системных рисках финансового сектора" за ноябрь 2021 года.

Согласно обнародованным результатам, 11% считают этот риск очень высоким, 49% - считают просто высоким, 32% - средним, а 8% - низким.

Первое место в рейтинге самых больших рисков заняла коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебная система, а на втором месте оказались мошенничество и киберугрозы.

Читайте такжеВ первый день зимы в Украине изменился курс доллараОпрос проводился с 10 по 24 ноября 2021 года. Участие в нем приняли руководители 22 банков, 12 страховых и 3 инвестиционных компаний. В выборку не попали финансовые учреждения, к которым применены политические санкции. В итоговых результатах не принимались во внимание размер банка/компании или их доли на рынке – все ответы равноценны.

Возможная эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Автор: Богдан Слуцкий