Зафиксировано падение акций таких крупных российских компаний как "Сбер", "ВТБ ао", "Лукойл", "Алроса ао".

Сегодня, 3 февраля 2022 года, наблюдается падение акций крупнейших российских компаний.

Об этом сообщает "МосБиржа".

Падение индекса происходит на фоне обострения отношений с Россией и рисков вторжения российских войск в Украину.

По состоянию на 15:36 по Киеву акции российского "Газпрома" упали на 1,5%. Также зафиксировано падение акций таких крупных компаний как "Сбер", ВТБ ао, "Лукойл", "Алроса ао"

Что такое индекс МосБиржи:

Индекс МосБиржи 10 представляет собой композитный ценовой равновзвешенный индекс 10 наиболее ликвидных акций фондового рынка Московской Биржи. Индекс рассчитывается как среднее арифметическое изменение цен акций, включенных в базу расчета.

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Индекс МосБиржи и Индекс РТС - ценовые, взвешенные по рыночной капитализации (free-float) композитные индексы российского фондового рынка, включающие наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики.

Прогнозы:

15 января 2022 года эксперты рассказали о последствиях жестких санкций для экономики РФ. Аналитики считают, что в случае нападения на Украину и введения санкций США, предложенных демократами, отток капитала с долгового и фондового рынков России может приблизиться к показателям 2014-2015 годов, а рубль потеряет до 20%.

Обвал российского фондового рынка: