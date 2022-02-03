Сегодня, 3 февраля 2022 года, наблюдается падение акций крупнейших российских компаний.
Об этом сообщает "МосБиржа".
Падение индекса происходит на фоне обострения отношений с Россией и рисков вторжения российских войск в Украину.
По состоянию на 15:36 по Киеву акции российского "Газпрома" упали на 1,5%. Также зафиксировано падение акций таких крупных компаний как "Сбер", ВТБ ао, "Лукойл", "Алроса ао"
Что такое индекс МосБиржи:
Индекс МосБиржи 10 представляет собой композитный ценовой равновзвешенный индекс 10 наиболее ликвидных акций фондового рынка Московской Биржи. Индекс рассчитывается как среднее арифметическое изменение цен акций, включенных в базу расчета.
Читайте такжеМинус 200 миллиардов рублей: российские банки теряют деньги из-за угрозы в адрес Украины
Индекс МосБиржи и Индекс РТС - ценовые, взвешенные по рыночной капитализации (free-float) композитные индексы российского фондового рынка, включающие наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики.
Прогнозы:
15 января 2022 года эксперты рассказали о последствиях жестких санкций для экономики РФ. Аналитики считают, что в случае нападения на Украину и введения санкций США, предложенных демократами, отток капитала с долгового и фондового рынков России может приблизиться к показателям 2014-2015 годов, а рубль потеряет до 20%.
Обвал российского фондового рынка:
- Московская биржа 18 января 2022 года к закрытию торгов зафиксировала падение индекса на 6,5% до отметки 3328 пунктов. Акции компаний "Газпром", "Сбер" и "Яндекс" упали в среднем на 10%.
- 21 января 2022 года российский фондовый рынок продолжил демонстрировать значительное падение. Индекс МосБиржи рухнул на 2,83 процента, до 3416,56 пункта, индекс РТС — на 3,43 процента, до 1400,81 пункта.
- 24 января 2022 года индекс РТС — основной индикатор фондового рынка России — упал более чем на 5%.
- 24 января 2022 года российский регулятор прекратил покупку валюты.
- 25 января 2022 года крупнейший американский банк JPMorgan закрыл все оставшиеся длинные позиции в российском рубле.
- На фоне обвала российского фондового рынка за месяц, начиная с 20 декабря 2021 года по 26 января 2022 года российские миллиардеры потеряли совокупно $27,9 млрд.
- 27 января 2022 года в Европейском центральном банке заявили о том, что международные банки должны быть готовы к санкциям, которые будут приняты в отношении России в случае усиления российской агрессии против Украины.
- 28 января 2022 года акции российского "Газпома" продолжили снижение.