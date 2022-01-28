На фоне обвала российского фондового рынка за месяц, начиная с 20 декабря 2021 года по 26 января 2022 года российские миллиардеры потеряли совокупно $27,9 млрд.

Обвал российского фондового рынка, который произошел на фоне угрозы военного вторжения российских войск в Украину, оценивается в 200 миллиардов российских рублей.

Об этом, как сообщает РБК, говорится в обзоре российского банковского сектора ЦБ РФ.

Банк России оценил убыток кредитных организаций от переоценки облигаций в их портфелях — долговые бумаги дешевели, а их доходность подскочила из-за возросшей волатильности.

По данным МосБиржи 24 января ставки по некоторым коротким выпускам российских суверенных бумаг достигали 10%, а к 26 января индекс гособлигаций RGBI упал до нового локального минимума — 127,31 п.п. Всего с начала года индикатор потерял 6%.

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Отрицательная переоценка за несколько дней января уже втрое превысила результаты за весь 2021 год — тогда она составила минус 65 млрд руб.

Обвал российского фондового рынка: