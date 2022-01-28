Обвал российского фондового рынка, который произошел на фоне угрозы военного вторжения российских войск в Украину, оценивается в 200 миллиардов российских рублей.
Об этом, как сообщает РБК, говорится в обзоре российского банковского сектора ЦБ РФ.
Банк России оценил убыток кредитных организаций от переоценки облигаций в их портфелях — долговые бумаги дешевели, а их доходность подскочила из-за возросшей волатильности.
По данным МосБиржи 24 января ставки по некоторым коротким выпускам российских суверенных бумаг достигали 10%, а к 26 января индекс гособлигаций RGBI упал до нового локального минимума — 127,31 п.п. Всего с начала года индикатор потерял 6%.
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Отрицательная переоценка за несколько дней января уже втрое превысила результаты за весь 2021 год — тогда она составила минус 65 млрд руб.
Обвал российского фондового рынка:
- Московская биржа 18 января 2022 года к закрытию торгов зафиксировала падение индекса на 6,5% до отметки 3328 пунктов. Акции компаний "Газпром", "Сбер" и "Яндекс" упали в среднем на 10%.
- 21 января 2022 года российский фондовый рынок продолжил демонстрировать значительное падение. Индекс МосБиржи рухнул на 2,83 процента, до 3416,56 пункта, индекс РТС — на 3,43 процента, до 1400,81 пункта.
- 24 января 2022 года индекс РТС — основной индикатор фондового рынка России — упал более чем на 5%.
- 24 января 2022 года российский регулятор прекратил покупку валюты.
- 25 января 2022 года крупнейший американский банк JPMorgan закрыл все оставшиеся длинные позиции в российском рубле.
- На фоне обвала российского фондового рынка за месяц, начиная с 20 декабря 2021 года по 26 января 2022 года российские миллиардеры потеряли совокупно $27,9 млрд.
- 27 января 2022 года в Европейском центральном банке заявили о том, что международные банки должны быть готовы к санкциям, которые будут приняты в отношении России в случае усиления российской агрессии против Украины.
- 28 января 2022 года акции российского "Газпома" продолжили снижение.