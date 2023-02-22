Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,40 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 5 копеек – до 39,90 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 10 копеек и составляет 42,40 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,40 грн за долл., евро – 41,60 грн за евро.

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Курс во время войны

С 21 мая 2022 года Нацбанк отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

21 июля Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл

До полномасштабного вторжения России в Украину действовал плавающий курс гривни. Из-за войны официальный курс гривни 24 февраля 2022 года был зафиксирован на уровне 29,25 грн/долл.

Прогнозы до конца февраля

Аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что в феврале банки будут выставлять свои котировки в пределах коридора от 39,70 до 41,10 гривень, а по евро - от 42,20 до 44,25 гривень.

Экономист Олег Гетман прогнозирует, что весной 2023 года курс доллара в Украине может продолжить падать, гривня будет укрепляться.

Директор департамента казначейства COMINBANK Герман Марченко прогнозровал, что в течение 20-26 февраля наличный курс доллара будет находиться в промежутке 39,5 - 41 грн/долл.

Экономист Сергей Фурса отмечал, что сейчас в Украине нет никаких предвестников, которые бы указывали на то, что доллар достигнет отметки в 50 грн/долл.

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