За прошедшую неделю госпитализировано наибольшее количество больных COVID-19 – 33 551.

Нацслужба здоровья увеличит тариф для больниц за оказание помощи пациентам с COVID-19.

Как сообщается на сайте президента, об этом шла речь во время селекторного совещания, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Так, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на прошлой неделе в стране было зафиксировано наибольшее количество новых больных COVID-19 за сутки этой осенью – 23 тыс. 785, а в целом на сегодня – 339,5 тыс. активных больных и 45 тыс. 674 заполненных койки.

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Кроме того, за прошедшую неделю было госпитализировано наибольшее количество больных COVID-19 – 33 тыс. 551.

"В то же время за неделю количество сделанных прививок превысило полтора миллиона. Это рекордный показатель. Более миллиона человек получили первую дозу вакцины и почти 500 тысяч были привиты второй дозой", – подчеркнул он.

Глава правительства напомнил, что на прошлой неделе Государственная комиссия ТЭБ и ЧС ввели "красный" уровень эпидемической опасности на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Херсонской областей. Также с 26 октября "красная" зона будет действовать в Ривненской и Николаевской областях.

В свою очередь, министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что если учитывать количество умерших на 100 тыс. населения с начала пандемии, показатели Украины ниже средних в Европе, а среди стран с населением более 10 млн человек Украина на 11-м месте.

По его словам, текущие показатели числа умерших на 100 тыс. населения в Украине втрое меньше пиковых значений, которые уже прошли крупные европейские страны.

Глава Минздрава отметил, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 наблюдается увеличение использования кислорода в больницах.

Ляшко сообщил, что НСЗУ увеличит тариф для больниц за оказание помощи пациентам с коронавирусной болезнью, поскольку соответствующий пакет услуг включает также обеспечение больных кислородной поддержкой.

На совещании также обсудили вопрос о развертывании дополнительных койко-мест в медучреждениях для оказания помощи госпитализированным больным коронавирусной болезнью.

Зеленский поручил чиновникам активнее коммуницировать с населением относительно реальной объективной ситуации с распространением коронавирусной болезни и тех мер, которые должны принять государство и граждане для борьбы с ней и минимизации негативных последствий.

Как писал УНИАН, в Украине за прошедшие сутки было выявлено 14 634 случаев COVID-19. С коронавирусной болезнью были госпитализированы 3912 человек, умерли – 330, выздоровели – 4598 человек.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 млн 784 тыс. 039 человек; выздоровели - 2 млн 380 тыс. 374 человек; умерли – 64 тыс. 202.

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Автор: Антонина Доломанжи