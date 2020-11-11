Средства будут выделены из фонда борьбы с СОVID-19 в качестве субвенции из госбюджета местным бюджетам.

Кабинет министров выделил 895 млн 578 тыс. грн для обеспечения подачи кислорода постельному фонду учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную помощь пациентам с СОVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, средства будут выделены из фонда борьбы с СОVID-19 в качестве субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

Новое усиление карантина в Украине

С 9 ноября ужесточились карантинные ограничения в ряде регионов в связи с обновленным эпидемиологическим зонированием — вся карта стала "оранжевой" и "красной", "зеленых" и "желтых" зон не осталось.

Минздрав предлагает ввести жесткий "карантин выходного дня".

Виктор Ляшко заявляет, что Украина переходит на второй этап реагирование на распространение коронавирусной болезни.

С понедельника все плановые операции и плановые госпитализации "запрещены в наших больницах".

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Автор: Леся Лещенко