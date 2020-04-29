Новый глава налоговой через 10 дней публично представит план действий - Минфин

Кроме того, новый руководитель налоговой будет публично отчитываться каждый месяц о достигнутых результатах.

Министр финансов Украины Сергей Марченко поставил задачу новоназначенному главе Государственной налоговой службы Алексею Любченко через 10 дней публично представить стратегию реформирования ведомства и план действий со сроками их реализации.

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"Новый глава налоговой службы будет иметь возможность через 10 дней представить стратегические основы своей работы и комплексный план относительно стоящих перед ним задач", - сказал Марченко в ходе онлайн-брифинга.

Кроме того, по словам главы Минфина, новый руководитель налоговой будет публично отчитываться каждый месяц о достигнутых результатах.

Также он сообщил, что предусматривается определение четких показателей эффективности работы налоговой, среди которых обеспечение определенного плана поступлений в госбюджет за счет эффективной борьбы со схемами и коррупцией и при условии отсутствия давления на бизнес.

"Выполнять план надо не любой ценой. Мы постоянно на связи с представителями бизнес-среды, и я не хотел бы и в дальнейшем слышать жалобы на задержки с автоматическим возмещением НДС или безосновательным блокированием налоговых накладных. Эти недопустимые явления должны отойти в прошлое", - подчеркнул Марченко.

Также министр добавил, что ожидает от нового руководителя налоговой максимального упрощения всех процедур и превращения ведомства в сервисную службу для бизнеса и граждан.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля на внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова, а также ряд их заместителей.

После этого министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о рестарте Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы и потере доверия к уволенным руководителям.

В тот же день правительство объявило конкурс на должность председателя Государственной налоговой службы, отбор кандидатов был запланирован на 28 апреля, однако Окружной админсуд заблокировал дальнейшее проведение конкурса на основании поданного иска об отмене данного отбора.

29 апреля правительство назначило Алексея Любченко на должность главы Государственной налоговой службы без проведения конкурса, по упрощенной процедуре на период карантина, после окончания которого будет проведен соответствующий кадровый конкурс.