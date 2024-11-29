Лидер рынка обмена валют KИT Group сообщил о проведении масштабного ребрендинга в рамках FinTech-трансформаций

Новый корпоративный стиль сочетает черный и желтый цвета, символизирующие современность, технологичность и открытость компании и ее сервисов.

Международная мультисервисная продуктовая FinTech-компания KИT Group, одним из флагманских направлений деятельности которой является обмен валют, объявила о старте масштабной трансформации.

Она будет включать в себя расширение спектра финансовых услуг, запуск новых цифровых продуктов и сервисов. Как сообщили в пресс-службе KИT Group, одной из составляющих этих трансформаций станет внедрение нового корпоративного стиля, который найдет свое отражение в оформлении сети отделений, фирменной стилистике и дизайне приложения.

"Стремительный рост масштаба компании, расширение сети и развитие финансовых сервисов нуждаются в новом позиционировании и принципиальной модернизации визуального стиля. KИT Group станет первой брендированной сетью по обмену валют с национальным охватом, предоставляющей также широкий спектр прочих финансовых услуг, среди которых транзакционные и инвестиционные сервисы, консультации по управлению частными капиталами и по работе с цифровыми платформами и активами", — заявила пресс-служба компании.

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Новый корпоративный стиль сочетает черный и желтый цвета, символизирующие современность, технологичность и открытость компании и ее сервисов. Как сообщили в KИT Group, ребрендинг отражает ее глубинные трансформации и станет новым шагом партнера по финансовым делам навстречу клиентам.

"KИT Group на протяжении более чем 16 лет подтверждает свою надежность и становится финансовым партнером нового поколения, сохраняя фокус на обмене валют как одном из флагманских направлений своей деятельности", – сообщили в компании.

Новая бренд-айдентика уже появилась в оформлении отделений, пополнивших сеть из 93 представительств KИT Group в 29 крупнейших городах страны, в частности, в Каменском на Днепропетровщине, в Умани Черкасской области, Житомире, Одессе и других, а также на Западе Украины, где компания открыла отделения в новой бренд-айдентике в Ивано-Франковске и Черновцах.

В своем сообщении компания подтвердила намерение запустить ранее анонсированное приложение. "Новая бренд-айдентика будет положена в основу дизайна мобильного приложения от KИT Group – KYTApp. Оно позволит сделать финансовые сервисы еще более современными и инновационными, а операции – еще более быстрыми, удобными и простыми", — заявила пресс-служба компании.

KИT Group — международная мультисервисная продуктовая FinTech-компания, одним из флагманских направлений деятельности которой является обмен валют. КИТ Group – один из крупнейших операторов этого сегмента финансового рынка. По данным Национального банка Украины занимает первые места отраслевого рейтинга по суммам уплаченных налогов, размеру капитала и успешности бизнеса по финансовому результату. Сеть KИT Group из более чем 90 пунктов обмена охватывает 29 крупнейших городов Украины. Компания имеет отделения в Польше и сеть партнерских пунктов обмена валют в нескольких европейских странах, в частности в Нидерландах, Болгарии, Венгрии, Польше, Чехии, а также в ОАЭ, и планирует дальнейшую трансграничную экспансию.