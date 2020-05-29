Шмыгаль рассказал, сколько денег выделят бизнесу через программу кредитования "Новые деньги"

Утверждение программы «Новые деньги» правительство анонсировало еще в апреле.

Анонсированная правительством государственная программа кредитования бизнеса «Новые деньги» предусматривает, что в текущем и следующем году на ее выполнение будут выделены государственные гарантии в размере 10 млрд грн.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в программе «Свобода слова Савика Шустера».

«Мы говорим о государственных гарантиях под кредитование малого и среднего бизнеса по программе «Новые деньги». В этом и следующем году мы будем выделять по 10 млрд государственных гарантий, чтобы прогарантировать и дать возможность бизнесу получить в банках новые деньги на свое развитие, в том числе на сохранение и создание новых рабочих мест», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 23 апреля Шмыгаль заявил, что Кабинет министров представит новую программу льготных кредитов для бизнеса «Новые деньги».

«Собственно, для тех людей, которые вернулись с заработков, для действующего бизнеса, который хочет сохранить рабочие места. Это также будет программа льготных кредитов, как говорил президент, 3-процентная ставка, также отсрочка выплаты «тела» кредита и, возможно, кредитные каникулы по процентам», - сказал премьер.

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