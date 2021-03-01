Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл сообщил, что сейчас обсуждается вопрос целесообразности электронного доллара.

Федеральная резервная система ищет безопасный путь без негативных последствий для банковской системы.

Читайте такжеИлон Маск раскрыл секрет успеха биткоинаОб этом сообщает Global Times.

Как отметил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, сейчас обсуждается вопрос целесообразности электронного доллара. ФРС прежде всего планирует широко консультироваться с общественностью о ведении такой инициативы. Пауэлл считает, что доллар является резервной мировой валютой, и они несут ответственность за то, чтобы сделать это правильно.

Благодаря заметным достижением в области электронных финансовых технологий, сетей 5G, смартфонов и электронной коммерции, основные экономики мира все больше осознают тенденцию перехода к цифровым валютам, которые станут важной частью будущей денежной системы.

Сегодня Китай является мировым лидером в разработке цифрового юаня, который испытывается в многих городах Китая, в то время, как такие страны, как Великобритания, Канада и Япония также активно изучают жизнеспособность своих цифровых валют. Несмотря на некоторые опасения рынка, что выпуск цифровых валют центральных банков может привести к новому витку конкуренции или соперничества между криптовалютами, создание потенциального цифрового доллара США по-прежнему имеет большое значение.

Что такое биткоин

Биткоин (Bitcoin) - электронная валюта, концепт которой был озвучен Сатоси Накамото 2008 года и представлен им в 2009 году.

Сначала эта криптовалюта стоила всего несколько центов и практически не привлекала к себе внимания общественности. Только в 2013 году курс биткоина впервые преодолел отметку в 1000 долларов.

Знаковым для этой криптовалюты стал 2017 год, в начале которого один биткоин стоил тысячу долларов. Затем он начал пересекать тысячные отметки чуть ли не ежемесячно, уверенно приближаясь к 20 тысячам.

Биткоин и Tesla

9 февраля 2021 года стоимость биткоина впервые превысила $48 тысяч. Он резко подорожал на фоне новости о том, что компания Tesla инвестировала в криптовалюту $1,5 млрд.

Как менялся курс криптовалюты

В феврале 2020 года на фоне падения мировых фондовых рынков биткоин уверенно рос. 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 тысяч впервые с октября 2019-го.

Цена криптовалюты 13 марта 2020 года упала на 32% до $3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года.

11 мая 2020 года состоялся "халвинг" биткоина (BTC). Основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад - контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq и S&P 500 обвалились на 9,5 процента по итогам торгов 12 марта. Это стало рекордным падением с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник".

По состоянию на 28 июля 2020 года в начале карантина биткоин подорожал в три раза.

По состоянию на 21 октября 2020 года курс биткоина, который обвалился в начале сентября, достиг 12,291 доллара за монету.

22 октября 2020 года стоимость биткоина поднялась до годового максимума.

4 ноября 2020 года, в день президентских выборов в США курс биткоина поднялся выше $14 тысяч.

18 ноября 2020 года стоимость биткоина впервые с декабря 2017 года превысила $18 тысяч.

16 декабря биткоин установил сразу три рекорда.

30 декабря 2020 года курс биткоина поднялся до $29 тысяч.

По состоянию на 8 января 2021 года стоимость биткоина превысила $40 тысяч.

11 февраля 2021 года американский экономист, предсказавший кризис 2008 года Нуриэль Рубини предостерег инвесторов от покупки биткоина по примеру Илона Маска и предрек криптовалюте новый обвал.

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Автор: УНИАН