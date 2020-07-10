Рост цен в июне удалось сдержать за счет слабого спроса – НБУ

Темпы падения цен на непродовольственные товары находятся на уровне предыдущего месяца.

Потребительская инфляция в Украине в июне находилась ниже целевого диапазона, так как рост цен сдерживали слабый внутренний спрос, благоприятная ситуация на валютном рынке и относительно низкие цены на энергоресурсы.

Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины, размещенном на его сайте.

Отмечается, что темпы падения цен на непродовольственные товары находились практически на уровне предыдущего месяца.

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«Так, углубилось падение цен на электронику, игрушки, товары для путешествий. Стоимость автомобилей, бытовой техники, одежды и обуви также осталась меньше, чем в прошлом году. Замедлился рост цен на фармацевтическую продукцию и товары личного ухода», - говорится в комментарии регулятора.

По данным Нацбанка, из-за вялого спроса и стабильной ситуации на валютном рынке также замедлилось подорожание товаров не первой необходимости, а стоимость отдельных продуктов - кофе, оливкового масла - была даже меньше, чем в прошлом году.

«Стабильной была и динамика роста цен на услуги. С одной стороны, быстрыми темпами росла стоимость медицинских услуг и учреждений личного ухода, что обусловлено как повышенным спросом на фоне увеличения заболеваемости, так и ростом производственных затрат. Также ускорилось подорожание мобильной связи. Зато под влиянием слабого спроса замедлился рост стоимости услуг страхования, аренды жилья, финансовых и нотариальных услуг, а также заведений общественного питания», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что цены на услуги тех секторов, деятельность которых была все еще ограничена из-за карантина (учреждений отдыха, образования), остались на уровне марта.

При этом в НБУ отметили стремительное ускорение роста цен на сырые продукты питания. Быстрыми темпами дорожали говядина и яйца, кроме того, сократились темпы падения цен на курятину, а также овощи. Жаркая погода и слабое предложение сказались и на ценах на фрукты, в частности на клубнику, рост которых продолжался высокими темпами.

«Темпы роста административно регулируемых цен снизились. Продолжал дешеветь природный газ для населения из-за учета в тарифах более низких цен как на мировом, так и внутреннем рынках. Умеренно росли цены на алкогольные напитки и табачные изделия. Темпы роста тарифов на проезд в железнодорожном и автомобильном транспорте снизились вследствие падения цен на топливо в предыдущие периоды», - говорится в сообщении.

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Что касается топлива, то его удешевление, по данным регулятора, несколько замедлилось, отражая возобновление роста мировых цен на нефть в последние месяцы и значительный спрос на топливо с учетом высокой интенсивности пользования личным транспортом даже после отмены ограничений на перевозку общественным транспортом.

Как сообщал УНИАН, потребительская инфляция в Украине в июне 2020 года в годовом выражении - по сравнению с июнем 2019 года - составила 2,4%, ускорившись с 1,7% в мае.

Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции в Украине в 2020 году до 6% с 4,8%, прогнозируемых ранее, оставшись при этом в целевом диапазоне 5% +/- 1 п.п.

8 июля 2020 года Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7%, которые прогнозировал в апреле, отметив, что восстановление экономики Украины после вызванного пандемией коронавируса спада до докризисных показателей может продлиться до 2023-2024 годов.

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