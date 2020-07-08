Эксперт сравнил прогнозы МВФ и Кабмина по падению украинской экономики

Прогноз МВФ относительно падения экономики Украины в 2020 году до 8,2% более реалистичный, чем прогнозы правительства и НБУ.

Опубликованный в июне ухудшенный прогноз Международного валютного фонда (МВФ) относительно падения экономики Украины в 2020 году до 8,2% является более реалистичным, нежели прогнозы украинского правительства и Национального банка.

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Такое мнение в ходе пресс-конференции выразил председатель правления Института общественно-экономических исследований, бывший первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины и первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Максюта.

"Сегодня есть официальный прогноз правительства, который предусматривает реальное падение ВВП на 4,8%, есть прогноз НБУ, но я бы внимательней посмотрел на прогноз МВФ, который он опубликовал, когда был заключен новый меморандум с Украиной, и этот прогноз более близкий к реальности и предусматривает, что экономика Украины в этом году упадет на 8,2%", - сообщил Максюта.

По его словам, серьезно почувствовать последствия пандемии коронавируса Украина сможет лишь в третьем квартале текущего года и государство должно принимать более активное участие в экономических процессах с целью выхода из кризиса.

Максюта также отметил, что на сегодняшний день правительство, которое формирует экономическую политику страны, не имеет своей программы действий, и это вызывает ряд вопросов, а частая смена кадров в Кабинете министров, особенно в условиях коронакризиса, негативно влияет на разработку долгосрочного курса развития страны и подготовку реформ.

Также председатель правления Института общественно-экономических исследований подчеркнул, что в целом, Украине необходимо продолжить сотрудничество с МВФ и сохранить независимость Национального банка, а также вести постоянный диалог государства с бизнесом.

Как сообщал УНИАН, в апреле Верховная Рада внесла "антикризисные" изменения в государственный бюджет на текущий год, увеличив его дефицит почти в три раза - до 298,4 миллиарда гривень, или 7,5% от ВВП,

Новый государственный бюджет базируется на прогнозах падения ВВП на 3,9%, тогда как ранее ожидался рост на 3,7%, безработицы – 9,4% вместо 8,1%, среднегодового курса гривни - 29,5 за доллар против 27 гривни/доллар, а также ускорения инфляции до 8,7%.

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7%, которые прогнозировал в апреле, отметив, что восстановление экономики Украины после вызванного пандемией коронавируса спада до докризисных показателей может продлиться до 2023-2024 годов.

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