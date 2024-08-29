Отмечается, что нововведения будут способствовать повышению прозрачности платежных операций.

Национальный банк Украины изменил порядок ведения кассовых операций в гривне. Изменения коснутся только предприятий.

В пресс-службу НБУ отметили, что теперь предприятия не смогут получать наличные от граждан без открытия счета.

"То есть средства, отправленные с помощью такого перевода, сначала должны зачисляться на текущий или платежный счет предприятия, только после этого они могут быть выданы с этих счетов наличными", - говорится в сообщении.

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При этом украинцам боятся нечего, эта норма их не коснется. Граждане могут и дальше рассчитываться за услуги и товары как в безналичной форме, так и наличными, в частности, при переводе средств без открытия счета.

"Такая норма будет способствовать повышению прозрачности платежных операций и минимизации использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с целью уклонения от налогообложения при совершении операций купли-продажи товаров", - подытожили в Нацбанке.

Ограничения на переводы с карты на карту - главные новости

С 1 октября 2024 года НБУ на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С).

Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц. Лимит не применяется к счетам волонтеров, которые соответствуют критериям, и лиц, официальные ежемесячные доходы которых превышают сумму установленного ограничения. Также в случае перевода средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке, и к переводам юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются.

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