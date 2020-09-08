Журналисты рассказали о неприлично интересных состояниях государственных банкиров.

Пока минимальная зарплата обычных украинцев поднимается сверхмедленным темпами, а социальные программы беспощадно режут, доходы главных банкиров страны постоянно растут.

Журналисты программы "Гроши" рассказали, кто из топ-чиновников Национального банка носит часы по цене квартиры, а кто, вместо прогулок в центре Киева избрал прогулки собственным автопарком.

Чем владеют руководители НБУ

Нынешний глава Нацбанка Кирилл Шевченко задекларировал оклад в 477 тысяч гривень в месяц, тогда как его предшественник Яков Смолий получал 417 тысяч гривень.

Семья Шевченко в своей длиннющей декларации указала две квартиры в Киеве, несколько земельных участков, а также целую коллекцию сверхдорогих часов. Замыкает коллекцию состояния главного банкира целый перечень роскошных авто марок Mercedes и Range Rover.

Его первая заместитель Екатерина Рожкова оклад размером 320 тысяч гривень. Однако она также является владелицей коллекции ценных часов, а проживает в элитном столичном поместье. Журналисты и ряд СМИ подозревают ее в "подработке" в пользу финансовых структур с РФ.

4 марта на пост заместителя председателя НБУ Кирилл Шевченко назначил своего бывшего коллегу и знакомого Ярослава Матузку, который является владельцем квартиры в Киеве, жилого дома с большим земельным участком, а также коллекции часов и ювелирных изделий. Кроме этого он задекларировал три авто, а также немалые суммы наличными и на банковских счетах.

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Автор: УНИАН