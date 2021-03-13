Отмечается, что банкиры пристально следят за развитием этой скандальной истории, которая может буквально «сорвать» курс гривны, ведь золотовалютные резервы Украины довольно скудны, а потери ей грозят довольно серьезные.

Национализация компании «Мотор Сич» может привести к обвалу курса гривни, поскольку Украине придется платить компенсацию китайским акционерам компании в размере $ 3,6 млрд из скудных золотовалютных резервов Нацбанка.

Об этом Стране рассказали банкиры и экономические аналитики, которые рассказали о причинах повышения курса доллара и оценили риски дальнейшего обесценивания гривни.

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«КНР заявила о подаче против Украины иска на $3,6 млрд в международный арбитраж, и возможный проигрыш дела может вылиться в огромные выплаты с нашей стороны. Скорее всего, из золотовалютных резервов Нацбанка, в этом видят большие риски для нашей страны, нашего валютного рынка и гривны», — пишут журналисты, которые опросили аналитиков и финансистов.

Банкиры пристально следят за развитием этой скандальной истории, которая может буквально «сорвать» курс гривны, ведь золотовалютные резервы Украины довольно скудны, а потери ей грозят довольно серьезные: помимо иска китайских бизнесменов в международный арбитраж на $ 3,6 млрд Украина может столкнуться с сокращением экспорта — КНР может предпринять ответные меры в виде формальных или неформальных ограничений на поставки украинских товаров. Как известно, Поднебесная для Украины экспортный рынок №1, обеспечивающий наибольший приток валюты свыше $ 7 млрд.

«В результате этих событий Украина может потерять ни много, ни мало $ 11 млрд. Чтобы было проще осознать масштаб грядущей катастрофы, проведу понятное сравнение: чистые золотовалютные резервы Нацбанка Украины за вычетом долга перед МВФ составляют $ 18,1 млрд… Думаю, масштаб катастрофы очевиден», — обрисовал перспективы экономический эксперт, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Перспектива взыскания с Украины огромных штрафных санкций через международный арбитраж финансистами расценивается как один из довольно серьезных рисков для курсовой стабильности в Украине. Эксперты продолжают следить за этим спором, доллар дорожает, а банкиры обсуждают национализацию «Мотор Сичи» и риск огромных выплат китайцам», — рассказали журналисты «Страны», пообщавшись с финансистами о возможных последствиях национализации компании.

Ситуация ухудшается тем, что в феврале текущего года миссия МВФ покинула Украину, оставив страну без перспективы дальнейшего кредитования: «Нужен больший прогресс», — сказал тогда постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман, отметив провалы правительства в борьбе с коррупцией и реформировании судебной системы, из-за которых западное финансирование не приносит пользы украинской экономике.

Как сообщалось, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о национализации «Мотор Сич», для чего будет разработан специальный закон, а Украина выплатит компенсации акционерам. Глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко подтвердил, что законопроект о национализации готовится, и также анонсировал, что Украине придется компенсировать инвесторам их потери.

В свою очередь эксперты назвали национализацию «Мотор Сич» спусковым механизмом для опасных политических и экономических процессов в Украине — тотальный передел собственности и разграбление национализированных предприятий коррумпированной политической и бюрократической элитой.

«Национализация «Мотор Сич» — это опасная вещь. И дело не в экономической ситуации. Дело в том, что этот процесс нельзя остановить. Ведь тогда власть может пойти и дальше», — сказал Виктор Небоженко, директор социологической службы «Украинский барометр».

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий отметил: «Проблема национализации активов заключается в том, сможет ли достаточно коррумпированный государственный аппарат Украины управлять многомиллиардными активами национализированных объектов».

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Автор: УНИАН