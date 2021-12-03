По словам эксперта, все инфляционные последствия лягут на потребителя.

В начале 2022 года курс гривни может стремительно пойти вниз.

Такой прогноз, как говорится в материале УНИАН, озвучил аналитик компании Esperio Александр Болтян.

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"Начало 2022 года для украинской гривни может стать периодом стремительного падения. Зависеть эта динамика будет сугубо от ситуации вокруг энергетического кризиса, геополитических отношений с соседними странами, распространения и последствий нового штамма COVID и активности Национального банка Украины в части задействования золотовалютных резервов страны для стабилизации валютного курса", - заявил эксперт.

По словам Болтяна, активность НБУ по тратам золотовалютных резервов можно рассматривать как риск для экономики и для самой гривни в начале следующего года.

"С 22 по 26 ноября НБУ продал более 630 млн долл. для поддержки гривни, а украинская гривня за это время потеряла лишь 31 копейку, упав до 26,56 грн/долл. И уже 1 декабря курс продажи доллара в банках страны колебался возле уровня в 27,3 грн. Поэтому активность НБУ по тратам золотовалютных резервов мы рассматриваем как риск для экономики и для самой гривни в начале 2022 года", - заявил эксперт.

По словам Болтяна, инфляционные последствия лягут на потребителя.

"Инвесторам и простым гражданам не стоит верить в прогнозы роста гривни и нужно понять, что инфляционные тяжкие последствия лягут только на потребителя. Поэтому приобретение долларов, или удержания накоплений в долларах пока что сохранится верной тактикой. Если геополитические риски отступят, то стоит помнить, что новый кредит от МВФ сулит повышение тарифов на газ для населения в следующем году. Значит – снизится покупательская способность населения, начнется отток средств с банковского сектора, и гривня все равно будет дешеветь по отношению к доллару", - заявил эксперт.

По словам Болтяна, динамика будет зависеть от политических факторов.

"Однозначно сказать, что в начале 2022 года курс продажи доллара США в Украине будет 27,50 грн или 29,40 грн сейчас невозможно, так как динамика зависит от политических факторов. Приведенные прогнозы сложно назвать оптимистичными. Судя по всему, в ближайшее время не стоит ждать укрепления курса гривни, и он будет двигаться в сторону заложенного в бюджет 2022 года показателя в 28,6 грн/долл. под действием объективных факторов", - заявил эксперт.

Курс на 6 декабря:

Национальный банк Украины на понедельник, 6 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,30 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий