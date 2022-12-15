Банки продолжат обеспечивать прием от клиентов банкнот номиналом 100 гривень образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу без ограничений.

Национальный банк с 19 декабря выпускает в обращение банкноты номиналом 100 гривень образца 2014 года – с подписью главы НБУ Украины Андрея Пышного и отображением на них года выпуска.

Как сообщила пресс-служба регулятора, эти новые банкноты вводятся в рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения необходимым количеством банкнот соответствующего номинала вместо изношенных, поврежденных и изъятых из обращения.

"В то же время банки продолжат обеспечивать прием от клиентов банкнот номиналом 100 гривень образцов предыдущих годов выпуска и их выдачу без ограничений. Напомним, что в соответствии с законодательством на банкнотах размещается подпись действующего председателя Национального банка Украины", - говорится в сообщении.

Видео дня

Смена главы НБУ:

Предыдущий глава Нацбанка Кирилл Шевченко написал заявление об отставке 4 октября.

5 октября президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Шевченко с должности председателя Национального банка.

Верховная Рада 6 октября проголосовала за увольнение Шевченко с должности председателя Национального банка Украины. В тот же день президент Владимир Зеленский подал проект постановления о назначении Пышного на должность руководителя НБУ.

6 октября 2022 года главе НБУ Шевченко сообщили о подозрении. Факты, изложенные в сообщении о подозрении, не касаются периода пребывания действующего главы Нацбанка на должности, а относятся к периоду его работы в АБ "Укргазбанк".

7 октября 2022 года Верховная Рада назначила председателем Национального банка Андрея Пышного.

Вас также могут заинтересовать новости: