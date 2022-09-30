Такие изменения позволят дополнительно переориентировать спрос населения с наличной иностранной валюты на безналичную.

Национальный банк увеличил с 50 тыс. грн до 100 тыс. грн (в эквиваленте) ежемесячный лимит на покупку гражданами безналичной иностранной валюты с последующим размещением на безотзывный депозит от трех месяцев.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

"Такие изменения позволят дополнительно переориентировать спрос населения с наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками осуществляются по курсу, более близкому к официальному, чем по продаже наличной, является более удобными и безопасными", - говорится в сообщении.

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Курс во время войны:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк 21 июля разрешил банкам продавать гражданам безналичную иностранную валюту при условии вложения этих средств на срочный депозит.

Количество банков, которые предлагают такую услугу, постепенно увеличивается. В частности, в течение августа-сентября такую возможность обеспечили несколько банков с наибольшим количеством клиентов.

Кроме того Нацбанк 21 июля ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

В правительстве прогнозируют, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривен, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

По указанному прогнозу, в начале следующего года курс доллара будет составлять 42 гривни, а в конце – гривня девальвирует до 50. Кроме того, ожидается, что цены в 2023 году продолжат стремительно расти. В макропрогнозе заложена инфляция в 30,6% (по состоянию на июнь она составляла 22,2%).

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