цей матеріал доступний українською

Нацбанк увеличил покупку валюты почти в четыре раза

17:36, 26 июня 2020
Финансы
13 0
Нацбанк увеличил скупку валюты на межбанке / фото УНИАН

Читайте такжеВ Украине сократились международные резервы

Об этом сообщается на сайте НБУ.

При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.

Таким образом, чистая покупка выросла до 424,5 миллиона долларов по сравнению с 110 миллионов долларов неделей ранее.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 3,715 миллиарда долларов и продал на 2,793 миллиарда долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 922 миллиона долларов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter