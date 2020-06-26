Нацбанк увеличил покупку валюты почти в четыре раза

В течение недели центробанк пополнил резервы на 425 миллионов долларов.

Национальный банк Украины в течение недели 22-26 июня 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 424,5 миллиона долларов.

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Об этом сообщается на сайте НБУ.

При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.

Таким образом, чистая покупка выросла до 424,5 миллиона долларов по сравнению с 110 миллионов долларов неделей ранее.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 3,715 миллиарда долларов и продал на 2,793 миллиарда долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 922 миллиона долларов.

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