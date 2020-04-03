НБУ сегодня купил на межбанке $150 миллионов

Предложение валюты со стороны бизнеса было существенно выше спроса.

Национальный банк Украины сегодня купил на межбанковском валютном рынке 150 миллионов долларов, и предложение валюты со стороны бизнеса было существенно выше спроса.

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Как сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook, на этой неделе НБУ не проводил интервенций по продаже валюты, а только пополнял международные резервы и выкупил почти 250 миллионов долларов.

"Курс гибкий. Движется в обе стороны. Хорошо реагирует на положительные новости. Поэтому верим в позитив - как постепенное обуздание коронавируса в мире, так и окончательное заключение новой программы с Международным валютным фондом", - отметили в НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в марте потратил на поддержку гривни 2,2 миллиарда долларов из резервов. С начала года продажа валюты регулятором на межбанковском валютном рынке превысила ее покупку на 1,4 миллиарда долларов.

В 2019 году НБУ пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 миллиарда долларов.