Запрет взыскивать долги будет распространяться как на военнослужащих, так и членов их семей, близких лиц и наследников.

Национальный банк предлагает запретить кредиторам и коллекторским компаниям принимать меры по возврату просроченной задолженности с защитников Украины.

Как сообщила пресс-служба регулятора, Национальный банк с целью поддержки защитников и защитниц Украины направил письма Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады с предложением внесения изменений в Закон Украины "О потребительском кредитовании".

Изменениями в этот закон предлагается на период действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения запретить банкам, небанковским финансовым учреждениям и коллекторским компаниям осуществлять меры по урегулированию просроченной задолженности в отношении потребителей-военнослужащих.

Отмечается, что запрет принимать такие меры будет распространяться как на военнослужащих, так и членов их семей, близких лиц, представителей, наследников, поручителей и тому подобное.

"Благодаря невероятной силе и мужеству наших защитников и защитниц Украина дает достойный отпор врагу. Для их поддержки мы предложили внесение изменений в Закон Украины "О потребительском кредитовании"... Ими предусмотрен запрет принимать меры по возвращению просроченной задолженности в отношении воинов и их семей в период действия в Украине военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения ", – прокомментировал инициативу глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Коллекторский" закон в Украине:

Верховная Рада 19 марта 2021 года приняла закон, направленный на упорядочение деятельности коллекторов.

12 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности".

Документ призван защитить должников от действий недобросовестных коллекторов.

7 июля 2021 года Национальный банк Украины зарегистрировал пять коллекторских компаний.

Национальный банк Украины в III квартале 2021 года получил и обработал почти 29 тыс. обращений потребителей финансовых услуг, из которых больше всего – жалоб на коллекторов.