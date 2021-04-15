Прогноз Национального банка предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 7,5% до конца года.

Национальный банк Украины повышает учетную ставку до 7,5% годовых после повышения ее до 6,5% в марте.

Об этом сказано в материалах НБУ.

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«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 1 п.п. до 7,5% годовых. Этот шаг направлен на постепенное замедление инфляции во втором полугодии 2021 и возвращение ее к цели 5% уже в первом полугодии 2022 года», - сказано в документе.

Согласно материалам регулятора, основным предположением, которое правление Национального банка Украины принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

«Национальный банк Украины ожидает дальнейшего прогресса Украины в переговорах с МВФ. Сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами усиливает способность правительства Украины поддержать экономику во время кризиса и будет способствовать прохождению пика долговых выплат осенью. Благодаря этому сотрудничеству международные резервы Украины в 2021-2023 годах будут находиться на достаточно высоком уровне - 29-30 млрд. долл.», - сказано в документе.

Отмечается, что ключевым риском для макропрогноза НБУ является усиление параметров карантина в Украине и в мире, а также низкие темпы вакцинации в стране.

Прогноз Национального банка предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 7,5% до конца года. По данным НБУ, с учетом текущей инфляционно динамики, этого должно быть достаточно для приведения инфляции к цели 5% в первом полугодии 2022 года.

«В то же время более ощутимый рост фундаментального инфляционного давления, чем ожидается сейчас, и ухудшение инфляционных ожиданий могут требовать дальнейшего ужесточения монетарной политики. Национальный банк Украины готов и дальше продолжать цикл повышения учетной ставки до уровня, который обеспечит возвращение инфляции к цели 5% в первом полугодии 2022 года», - сказано в материалах регулятора.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 6,5% годовых в марте 2021 года.

Нацбанк в июне 2020 года снизил учетную ставку до исторического минимума в 6% годовых. В июле, сентябре, октябре, декабре и январе Нацбанк сохранял учетную ставку на уровне 6%.

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Автор: Екатерина Жирий