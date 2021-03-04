По прогнозам НБУ, инфляция достигнет пиковых значений в середине текущего года.

Национальный банк ожидает дальнейшего роста инфляции в Украине с достижением пиковых значений в середине текущего года, но с замедлением к концу 2021 года.

Об этом сказано в материалах НБУ.

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«Инфляция достигнет пиковых значений в середине текущего года, однако в дальнейшем начнет замедляться и вернется в целевой диапазон в первом полугодии 2022 года», - сказано в сообщении.

В Нацбанке отметили, что в начале 2021 года инфляция ускорилась и ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона: в январе рост потребительских цен достиг 6,1% в годовом выражении.

По предварительным оценкам НБУ, инфляция продолжила ускорение и в феврале.

По данным регулятора, в первые месяцы текущего года на ускорение инфляции наибольшее влияние имели цены на продукты питания и топливо.

Это объясняется худшими урожаями и стремительным ростом цен на мировых товарных рынках на фоне динамичного восстановления глобальной экономики.

«Инфляционное давление со стороны стран - торговых партнеров в дальнейшем будет усиливаться. Устойчивым остается внутренний потребительский спрос. Кроме того, в ценовой динамике продолжают отображаться эффекты от прошлогоднего ослабления гривни», - сказано в материалах НБУ.

Достаточно быстрое восстановление мировой и украинской экономики будет формировать ощутимое инфляционное давление в течение всего года. Впрочем, поступление на рынки нового урожая, исчерпание эффекта низкой базы сравнения для отдельных товаров, а также повышение учетной ставки Национальным банком Украины постепенно развернут инфляционную динамику. В конце этого года, по прогнозам НБУ, инфляция замедлится и в первом полугодии 2022 закрепится в целевом диапазоне 5% ± 1 п. п.

Инфляция и прогнозы НБУ

3 августа 2020 года Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции в Украине в 2020 году до 6% с 4,8%, прогнозируемых ранее, оставшись при этом в целевом диапазоне 5% +/- 1 п.п.

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в июле 2020 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2019 года - составила 2,4%, как и в июне текущего года.

Национальный банк Украины прогнозировал вхождение инфляции в целевой диапазон 5% +/-1 процентный пункт до конца года в связи с постепенным восстановлением мировой экономики и ростом цен на энергоресурсы.

Потребительская инфляция в Украине в сентябре 2020 года в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2019 года - составила 2,3%, замедлившись с 2,5% в августе.

Потребительская инфляция в Украине в октябре 2020 года в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2019 года - составила 2,4%, ускорившись с 2,3% в сентябре.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировали рост инфляции в Украине с начала 2021 года.

Потребительская инфляция в Украине в январе 2021 года в годовом выражении - по сравнению с январем 2020 года - составила 6,1%, ускорившись с 5% в декабре.

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Автор: Екатерина Жирий