НБУ не согласовывал продажу БТА банка - для этого нужны проверка инвестора и источников происхождения средств.

Национальный банк Украины опроверг слухи, что якобы давал согласие на продажу БТА банка. Об этом говорится в заявлении НБУ в ответ на распространение ложной информации в анонимных телеграмм-каналах.

"В настоящее время НБУ не получал заявлений относительно существенного участия в БТА банке, а значит, никаких согласований со стороны регулятора на уровне руководства или на уровне комитета не предоставлялось", - подчеркивает Нацбанк.

Регулятор отмечает, что для такого согласования действующее законодательство требует проверки инвестора и источников происхождения средств.

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НБУ считает, что распространение таких слухов является очередной попыткой дискредитации регулятора, чтобы в дальнейшем подвергать сомнению все решения по БТА банку.

Ранее ТГ-каналы распространили недостоверную информацию, что якобы БТА банк получил разрешение регулятора на смену владельца вне установленного порядка.