Расходы бюджета на дорожное хозяйство стали приоритетными и позволили добавить 1,5% к ВВП.

Нацбанк оценил влияние увеличения в 2020 году госрасходов на дорожную инфраструктуру в ВВП в 1,4-1,5 процентных пункта.

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Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

"В 2020 году расходы бюджета на дорожное хозяйство стали приоритетными и стремительно возросли (в 2020 году были почти вдвое выше, чем по итогам 2019 года).

Анализ на основе тендерной документации свидетельствует, что для львиной доли дорог предусмотрено текущий мелкий и средний ремонт, поэтому рост этих расходов отражалось в значительной степени как прирост государственного потребления, а не валового накопления основного капитала", - заявили в Нацбанке.

"Увеличение расходов бюджета на инфраструктурные проекты сказалось на росте строительства, а именно на объемах строительства инженерных сооружений (включают, в том числе транспортную инфраструктуру: железные дороги, взлетно-посадочные полосы, мосты, эстакады, трубопроводы и коммуникации, дамбы)", - говорится в отчете.

В НБУ пояснили, что оценки основывались на основе двух методов.

Первый – расчет мультипликатора выпуска и эффекта на GVA (GVA effect) от увеличения конечного спроса вследствие больших расходов на дорожное хозяйство на основе таблиц "затраты - выпуск".

Второй - на основе структурной VAR-модели с четырьмя лагами.

"В связи с первым методом, мультипликатор выпуска строительства оценена в 3,5, тогда как эффект на GVA – 0,96. По второму методу отзыв реального ВВП на шок расходов является положительным и приобретает своего пика во втором квартале после момента возникновения шока.

По обоим методам влияние на ВВП в 2020 году от увеличения бюджетных расходов на дорожную инфраструктуру оценено в 1.4-1.5 п. п", - говорится в отчете.

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Автор: УНИАН