Регулятор также рекомендовал банкам пересмотреть внутренние документы по вопросам финансового мониторинга во избежание случаев отказа.

Национальный банк Украины обязал банки обслуживать жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя без справки внутренне перемещенного лица.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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«Отсутствие справки внутренне перемещенного лица не является основанием для отказа в банковском обслуживании жителям Автономной Республики Крым и города Севастополя», - сказано в сообщении.

Отмечается, что регулятор также порекомендовал банкам пересмотреть внутренние документы по вопросам финансового мониторинга во избежание таких случаев.

«Требования валютного законодательства и законодательства в сфере финансового мониторинга не содержат исключений и особенностей в отношении таких лиц и не предусматривают обязательного получения справки внутренне перемещенного лица», - сказано в сообщении.

Аннексия и позиция НБУ

В марте 2014 года в результате непризнанного миром референдума, прошедшего в Автономной Республике Крым, Украина потеряла контроль над полуостровом. Кремль включил его в состав Российской Федерации.

С 7 августа 2014 года Национальный банк Украины обязал банки страны приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями.

27 апреля 2020 года Национальный банк Украины убрал юридические формальности для облегчения доступа к финансовым услугам для граждан Украины, которые зарегистрированы на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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Автор: Богдан Слуцкий