Эксперты считают, что высокие риски дальнейшей эскалации конфликта и в дальнейшем будут создавать нервозность на валютном рынке.

На этой неделе курс гривни будет колебаться под влиянием как внешних, так и внутренних факторов без резких изменений.

Как говорится в финансовом еженедельнике группы ICU, на прошлой неделе курс гривни стабилизировался, колеблясь в диапазоне 28-28,5 грн/долл. не без помощи и интервенций НБУ.

"На этой неделе повышенная волатильность будет сохраняться, мы не ожидаем резкого изменения ситуации", - прогнозируют эксперты.

Аналитики отмечают, что уровень напряжения на рынке спал 21 января после переговоров между госсекретарем США Блинкеном и министром иностранных дел России Лавровым и достаточно позитивной тональности их заявлений. Сразу после появления этих позитивных новостей на рынке появились продавцы валюты, но спроса уже почти не было.

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Неделю гривня завершила на уровне 28,25 грн/долл., усилившись почти на 6 копеек по сравнению с уровнем среды, 19 января, но за неделю она все же ослабела на 0,8%.

"На этой неделе гривня будет под влиянием как внешних, так и внутренних факторов. С одной стороны, поддержание Россией напряжения на границах и высокие риски дальнейшей эскалации конфликта и в дальнейшем будут создавать нервозность на валютном рынке. С другой стороны, начался период уплаты ежемесячных налогов в бюджет, который продлится до конца этой недели. Потребность бизнеса в гривневых средствах для уплаты налогов может стимулировать экспортеров к увеличению продажи валюты, если такая потребность не будет компенсирована выплатой возмещения НДС из бюджета", - прогнозируют в ICU.

Курс на 25 января:

Национальный банк Украины на вторник, 25 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,37 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро вторника, 25 января, ослаб на 31 копейку – до 28,70 грн/долл.