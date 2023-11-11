Соответствующая договоренность открывает путь к получению транша в сумме около 900 млн долларов.

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на экспертном уровне о втором пересмотре программы в рамках Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF). Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Украина и МВФ договорились на экспертном уровне о втором пересмотре программы в рамках Механизма расширенного финансирования EFF. В Фонде отметили наш прогресс в выполнении обязательств в рамках программы и приверженность реформам", - заявил глава правительства.

По словам Шмыгаля, эта договоренность открывает путь к получению транша в сумме около 900 млн долларов.

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"Ожидаем, что соответствующее решение будет принято Исполнительным советом МВФ в ближайшие недели", - отметил премьер.

Он напомнил, что программа в рамках Механизма расширенного финансирования МВФ - это четырехлетняя программа общим объемом 15,6 млрд долларов, которая является важной для поддержания нашей экономической стабильности и восстановления.

Сотрудничество Украины с МВФ - детали

В марте 2023 года Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов для помощи стране удовлетворить насущные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны.

В апреле МВФ опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках новой программы. Тогда же страна получила первый транш по новой программе в 2,7 миллиарда долларов.

В июле в госбюджет Украины поступил второй транш в размере 890 миллионов долларов.

В конце октября Украина выполнила еще два структурных маяка, определенных в новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом. Кабинет министров согласовал новых членов наблюдательного совета "Оператора ГТС Украины", а непосредственно "Оператор ГТС" опубликовал новый устав, согласованный с Energy Community.

Миссия Международного валютного фонда с целью консультаций и проведения второго пересмотра выполнения Украиной программы механизм расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) начала работу 6 ноября.

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