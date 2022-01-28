На фоне обвала российского фондового рынка за месяц, начиная с 20 декабря 2021 года по 26 января 2022 года российские миллиардеры потеряли совокупно $27,9 млрд.

На российском фондовом рынке продолжается падение акций. Сегодня, 28 января 2022 года, акции российского "Газпома" продолжили снижение.

Об этом сообщает сайт "МосБиржи". По состоянию на 11:28 по Киеву стоимость акций "Газпрома" упала до отметки 326,87 российских рублей за акцию.

Также падают акции у таких крупных российских предприятий как "Роснефть", "РУСАЛ ао", "ВТБ ао", "Сбер".

За последний месяц максимальный пик падения был достигнут 24 января, когда стоимость акций упала до отметки 292,75 российских рублей.

Обвал российского фондового рынка:

Московская биржа 18 января 2022 года к закрытию торгов зафиксировала падение индекса на 6,5% до отметки 3328 пунктов. Акции компаний "Газпром", "Сбер" и "Яндекс" упали в среднем на 10%.

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