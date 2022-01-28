На российском фондовом рынке продолжается падение акций. Сегодня, 28 января 2022 года, акции российского "Газпома" продолжили снижение.
Об этом сообщает сайт "МосБиржи". По состоянию на 11:28 по Киеву стоимость акций "Газпрома" упала до отметки 326,87 российских рублей за акцию.
Также падают акции у таких крупных российских предприятий как "Роснефть", "РУСАЛ ао", "ВТБ ао", "Сбер".
За последний месяц максимальный пик падения был достигнут 24 января, когда стоимость акций упала до отметки 292,75 российских рублей.
Обвал российского фондового рынка:
- Московская биржа 18 января 2022 года к закрытию торгов зафиксировала падение индекса на 6,5% до отметки 3328 пунктов. Акции компаний "Газпром", "Сбер" и "Яндекс" упали в среднем на 10%.
Читайте такжеЕсли завтра война: Еврорегулятор советует международным банкам поставить крест на России
- 21 января 2022 года российский фондовый рынок продолжил демонстрировать значительное падение. Индекс МосБиржи рухнул на 2,83 процента, до 3416,56 пункта, индекс РТС — на 3,43 процента, до 1400,81 пункта.
- 24 января 2022 года индекс РТС — основной индикатор фондового рынка России — упал более чем на 5%.
- 24 января 2022 года российский регулятор прекратил покупку валюты.
- 25 января 2022 года крупнейший американский банк JPMorgan закрыл все оставшиеся длинные позиции в российском рубле.
- На фоне обвала российского фондового рынка за месяц, начиная с 20 декабря 2021 года по 26 января 2022 года российские миллиардеры потеряли совокупно $27,9 млрд.
- 27 января 2022 года в Европейском центральном банке заявили о том, что международные банки должны быть готовы к санкциям, которые будут приняты в отношении России в случае усиления российской агрессии против Украины.