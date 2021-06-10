Украина 31 мая 2021 года осуществила первую выплату по ВВП-варрантам на сумму 40,75 млн долл. за рост ВВП на 3,2% в 2019 году.

Министерство финансов Украины имеет непубличный план касательно ВВП-варрантов, выпущенных в ходе частичной реструктуризации государственного долга Украины в 2015 году и привязанных с 2019 года к показателю роста ВВП.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о влиянии подписанного соглашения на дальнейшее развития экономики и стратегии министерства по осуществлению выплат в будущем.

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«Это действительно достаточно непростая история, которая требует привлечения всех, поскольку, если у нас будет рост, который прогнозируется, суммы выплат (по ВВП-варрантах – УНИАН) будут достаточно значительные… У нас есть несколько вариантов развития событий, но они, как говорят, носят конфиденциальный характер и не для распространения», - отметил Марченко.

Первая выплата

По данным Министерства финансов, Украина 31 мая 2021 года осуществила первую выплату по государственным деривативам (ВВП-варрантам) на сумму 40,75 млн долл. за рост ВВП на 3,2% в 2019 году.

Государственные деривативы: что необходимо знать

Министерство финансов Украины в ноябре 2015 года заявило о завершении частичной реструктуризации госдолга в объеме 18 млрд долл. В обмен на эти облигации были выпущены новые облигации с доходностью 7,75% годовых и погашением с 2019 по 2027 год, а также государственные деривативы (ВВП-варранты).

По правилам варрантов, Украина не платит кредиторам, если экономика растет медленнее, чем 3%. При росте ВВП от 3% до 4% в год кредиторы могут рассчитывать на 15% этого одного процента роста, если выше 4%, то необходимо будет заплатить кредиторам 40% от роста. Помимо этого, с 2021 по 2025 годы платежи ограничены 1% ВВП.

Согласно принятой Кабинетом министров Бюджетной декларации, рост ВВП запланирован на 2022 год – 3,8%, в 2023 году – 4,7%, в 2024 году – 5%.

По оценке экспертов, если прогнозы по росту экономики в принятом документе сбудутся, то Украина будет вынуждена заплатить кредиторам за рост в следующие три года больше 1,5 млрд долл., а до 2040 года при стабильном росте ВВП совокупная выплата может превысить 12 млрд долл.

В августе 2020 года Министерство финансов выкупило примерно 11% от общей условной суммы выпущенных ценных бумаг, привязанных к ВВП.

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Автор: Богдан Слуцкий