Доллара по 25-26 гривень быть не должно - министр экономики

По словам Петрашко, падение гривни должно остановиться на отметке 27–28 за доллар.

Министр экономики Украины Игорь Петрашко заявил, что укрепления гривни до 26–25 грн/$ быть не должно. Национальная валюта должна остановиться на отметке 27–28 грн за доллар.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

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Таким образом министр прокомментировал стремительное падение гривни по отношению к американской и европейской валюте, которое происходит в последнее время.

Усиление курса

"Во-первых, я считаю, что должно быть усиление курса. Если курс сейчас 27–28, то он не должен ходить в 26–25. Экспортеры не ожидают девальвации курса. Нужна стабильность и отсутствие колебаний, чтобы у нас не повторилась ситуация прошлого года, за это я больше всего переживаю. Курс 23,5 гривен/доллар сильно ударил и по аграриям, и по металлургам. При курсе 28 гривен/доллар закупили удобрения, средства защиты, топливо, а продали потом по 23. Кто от этого выиграл?" – заявил министр.

Чем опасно колебание курса

По его словам, колебание курса вывело маржу из продуктивного сектора в непродуктивный.

"Доходность по ОВГЗ в то время зашкаливала и доходила до 30% при любом отсутствии риска. Как можно было такое допустить? Забрали деньги через курс у промышленников, у аграриев, без любых оснований, не пополнили резервы, когда могли пополнить. Выкупаем валюту, в чем вопрос? Резервы были бы больше и курс был бы 27. У нас не было бы падения ВВП. Падение ВВП заложило не правительство Гончарука, я считаю, а заложил Национальный банк неразумной курсовой политикой и практически вымыванием в 4-м квартале денег из реального сектора экономики для перераспределения на непроизводительные сектора", – сказал Петрашко.

Он отметил, что в Украине ни в коем случае нельзя было допустить усиления курса гривни, поскольку наша страна только развивается.

Что происходит с курсом

Национальный банк Украины на среду, 22 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,66 гривни/доллар, то есть третий день подряд гривня слабла к доллару – на этот раз на 30 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Днем ранее, на 21 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,60 гривни/доллар, то есть третий день подряд гривня слабла к доллару.

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