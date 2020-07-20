В Украине снова дорожает валюта: сколько стоит доллар
Национальный банк Украины на вторник, 21 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,60 гривни/доллар, то есть третий день подряд гривня ослабла к доллару – на этот раз на 24 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Читайте такжеГетманцев не видит ничего страшного в падении гривни на 10%
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 31,59 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 33 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Курс регулятора
По состоянию на 21 июля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2760,11 (20 июля – 2736,06 )
100 EUR – 3159,08 (20 июля – 3125,54)
Курс на межбанке
На межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов котировки гривни к доллару установились на уровне 27,61/27,63 гривни/доллар, к евро – 31,52/31,54 гривни/евро.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 20 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,36 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд ослабла к доллару – на этот раз на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram