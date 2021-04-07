В министерстве отметили, что шагом на пути привлечения этих компаний является принятие законодательных изменений.

Министерство цифровой трансформации планирует провести встречи с руководством международных платежных систем PayPal и Stripe и обсудить возможный выход этих компаний на украинский рынок.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Министерстве цифровой трансформации.

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«Привлечение в Украину крупнейших международных электронных платежных систем, среди которых Stripe и PayPal, является приоритетным вопросом, которым в Минцифры занимаются уже около года... В планах - встреча с руководством компаний PayPal и Stripe», - сообщил источник.

В министерстве отметили, что важным шагом на пути привлечения этих компаний является принятие ряда законодательных изменений, в частности, законопроекта №4364 «О платежных услугах», в котором учтена директива Евросоюза PSD2 (директива, которая регулирует платежные услуги в ЕС).

Этот законопроект пока был только принят в первом чтении.

Что этому предшествовало

В мае 2020 года Министерство цифровой трансформации сообщило о ведении диалога с одной из крупнейших в мире платежных систем PayPal по поводу ее возможного захода на украинский рынок.

В декабре 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила в Украине к обращению акции шести американских технологических компаний, в том числе и Netflix.

В феврале 2021 года заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков сообщил, что Минцифры ведет переговоры с платежной системой PayPal и стриминговым сервисом Netflix об их выходе на украинский рынок.

PayPal

PayPal - международная электронная платежная система. Самый распространенный в мире способ расчетов в интернете. Выступает посредником между продавцом и покупателем, обеспечивая надежность оплаты платежными картами VISA, MasterCard, American Express и других платежных систем.

Stripe

Stripe – американская международная платежная система. Ею владеет одноименная компания Stripe, разрабатывающая решения для приёма и обработки электронных платежей.

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Автор: Павел Степанец