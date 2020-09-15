По мнению политтехнолога Екатерины Одарченко, Кабмин Дениса Шмыгаля продемонстрировал, как он на самом деле относится к социально незащищенным слоям населения Украины.

Проект бюджета на 2021 год, который правительство подало в Верховную Раду – пример того, как нельзя формировать главный финансовый документ страны, убеждена политтехнолог, президент Института Демократии и Развития PolitA Екатерина Одарченко.

«Интересно, не стыдно ли министру социальной политики Марине Лабезной, которая прописывала цифры в главном финансовом документе страны наследующий год?», - вопрошает эксперт.

По ее мнению, провал социальной направленности демонстрирует ряд строк бюджета. В частности, ситуация с прожиточным минимумом показала, что все обещания Зе-команды о «конце эпохи бедности» оказались лишь пустыми словами.

«Что говорить, если прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составит 1769 грн с 01.01.2021 1854 с 01.07.2021 и 1934 с 01.12.2021. Иным словами минимальную пенсию за год поднимут «аж» на 80 гривен. И это при стремительном росте цен, который, стоит напомнить, анонсировал сам Владимир Зеленский, заявив о необходимости роста инфляции в стране», - отметила Одарченко.

По ее словам, от этого пострадают пенсионеры и другие уязвимые группы населения, у которых размеры социальных пособий напрямую зависят от «минималки».

Заморозились и законопроекты, в которых правительство обещало о «создании предпосылок повышения прожиточного минимума». Фактически речь идет о полном провале.

«И наконец, абсолютно провальной выглядит пенсионная политика. И это – приговор правительству Шмыгаля и министру соцполитики Лабезной. Тем не менее, показательно, что Министерство социальной политики - это создание нового органа – Национального социальной сервисной службы с тысячей людей штата и более 130 млн на содержание из наших с вами налогов», - подчернула эксперт.

Она отметила, что выводы напрашиваются сами собой.

«Лабезная выглядит на должности министра так, будто ее поставили туда специально, чтобы уничтожить в стране «социалку». А миллионы украинцев снова положат зубы на полку…», - резюмировала Одарченко.

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Автор: УНИАН