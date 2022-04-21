UnionPay приостанавливает сотрудничество с попавшими под санкции банками / Иллюстрация REUTERS

Международная платежная система UnionPay приняла решение о прекращении сотрудничества с попавшими под санкции Запада российскими банками.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"UnionPay приостанавливает сотрудничество с попавшими под санкции банками. Это значит, что "Сбербанк", "Альфа-Банк"‎, и многие другие банки не смогут выпустить общую карту двух платежных систем "Мир" – UnionPay", – говорится в сообщении.

UnionPay и война против Украины:

  • 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
  • 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
  • Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
  •  28 февраля Министерство финансов Украины обратилось к международным платежным системам Mastercard, Visa и American Express с просьбой прекратить обслуживание всех банков РФ и Беларуси в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.
  • 1 марта Mastercard и Visa начали блокировать доступ к платежным системам российским банкам. Следом в России перестала работать и платежная система Apple Pay.
  • 17 марта Национальный банк Украины обратился к китайским платежным системам China UnionPay и UnionPay International с призывом выйти из платежного рынка РФ. В частности НБУ призвал прекратить обслуживание всех операций с платежными картами China UnionPay и UnionPay International как на территории РФ, так и выпущенных банками из РФ за ее пределами.
  • 13 апреля 2022 года иностранные интернет-магазины начали блокировать платежи по картам китайской платежной системы UnionPay. 

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