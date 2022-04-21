"Сбербанк", "Альфа-Банк"‎, и многие другие банки не смогут выпустить общую карту двух платежных систем "Мир" – UnionPay".

Международная платежная система UnionPay приняла решение о прекращении сотрудничества с попавшими под санкции Запада российскими банками.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"UnionPay приостанавливает сотрудничество с попавшими под санкции банками. Это значит, что "Сбербанк", "Альфа-Банк"‎, и многие другие банки не смогут выпустить общую карту двух платежных систем "Мир" – UnionPay", – говорится в сообщении.

UnionPay и война против Украины:

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