Компания Meta приняла решение о закрытии проекта цифрового кошелька для криптовалют Novi
Об этом сообщает Bloomberg.
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Пользователям Novi рекомендуют как можно скорее снять средства. При этом компания обещает перевести остатки средств на банковские счета клиентов и дебетовые карты после последнего дня работы Novi.
Работа криптокошелька будет прекращена 1 сентября, а 20 июля будет последним днем, когда кошелек можно будет пополнить.
Meta и криптовалюта:
В октябре 2021 года компания начала "малый пилот" Novi.
Кошелек был запущен без поддержки Diem, внутренней криптовалюты Meta, которая раньше была известна как Libra.
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