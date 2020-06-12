Украина должна продать минимум два больших госпредприятия – МВФ

Также Украина взяла на себя обязательства осуществлять продажу малых предприятий.

Украина в рамках новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) взяла на себя обязательства до конца 2020 года огласить тендеры на продажу как минимум двух больших предприятий и как минимум трех до конца июня 2021 года.

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Об этом сказано в Меморандуме об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ, опубликованном на сайте Министерства финансов.

"К концу декабря 2020 года ФГИ (Фонд государственного имущества – ФГИ) объявит тендеры на продажу как минимум 2 больших государственных предприятий в зависимости от ситуации на рынке, и, по крайней мере, еще 3 на конец июня 2021 года", - сказано в меморандуме.

Согласно документу, в планы приватизации в ближайшем будущем включены такие предприятия: Одесский припортовый завод (ОПЗ), "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), "Центрэнерго", "Электротяжмаш", угольная компания "Краснолиманская", "Президент-Отель".

Также Украина взяла на себя обязательства осуществлять продажу малых предприятий и сдавать в аренду государственное имущество в системе электронных торгов Prozorro; принять закон о корпоративном управлении госпредприятий; расширить полномочия наблюдательных советов при госпредприятиях в вопросах назначения руководителей и утверждения финансовых планов; принять новый корпоративный устав "Нафтогаза".

Также Украина должна усилить Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), расширив полномочия комитета относительно проведения физических обысков, конфискации документов, обеспечив обмен информацией между АМКУ и правоохранительными органами.

Согласно меморандуму, решения АМКУ получат статус привоприменительных исполнительных документов, что избавит необходимости использования судебного процесса для обеспечения исполнения решений комитета.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о некорректности разговоров о продаже объектов большой приватизации в нынешних условиях, потому что государство не получит много средств от таких действий.

9 июня Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. Первый транш по новой программе составит 2,1 миллиарда долларов.

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