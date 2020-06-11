В нынешних условиях говорить о большой приватизации некорректно - премьер

При этом он отметил, что малая приватизация будет продолжаться.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что сегодня некорректно говорить о продаже объектов большой приватизации в нынешних условиях, потому что государство не получит много средств от таких действий.

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Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной 100 дням работы нового правительства.

"Что касается крупных предприятий, ТОП-десяти, которые могут приватизировать. Мы понимаем, что в сегодняшних условиях, в этом квартале, говорить о приватизации, наверное, некорректно, потому что не будет той рыночной цены, которой стоит то или иное предприятие", - сказал он.

При этом премьер отметил, что малая приватизация будет продолжаться. Он напомнил, что в Украине почти 4000 государственных предприятий, которые находятся в разном состоянии, среди них есть полууничтоженные, банкроты, с долгами.

"В первую очередь, конечно, нужно это огромное количество неэффективно управляемых малых и микропредприятий государственных быстро приватизировать и дать людям возможность навести там порядок, зарабатывать там деньги, платить налоги, создавать новые рабочие места", - сказал Шмыгаль, добавив, что в этом году планируется продать около 300 некрупных государственных предприятий.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества Украины на время пандемии COVID-19 приостановил процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации. В 2020 году от приватизации планируется привлечь в государственный бюджет 12 миллиардов гривень.

Справка УНИАН. В январе Фонд государственного имущества Украины в своей газете "Ведомости приватизации" обнародовал перечень объектов большой приватизации на 2020 год.

В список вошли 11 предприятий энергетической сферы: "Центрэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Херсонская ТЭЦ", "Днепровская ТЭЦ", "Криворожская теплоцентраль", "Одесская ТЭЦ", "Северодонецкая теплоэлектроцентраль". Кроме того, планируется приватизировать "Объединенную горно-химическую компанию", угольную компанию "Краснолиманская", заводы "Азовмаш", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", "Одесский припортовый завод", предприятия "Ориана", "Президент-Отель", "Индар", "Украгролизинг".

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