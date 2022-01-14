Это не первый раз, когда действия Илона Маска влияют на рынок криптовалют.

Очередной твит одиозного Илона Маска вызвал движение на рынке криптовалют. На этот раз выросла малоизвестная для украинской аудитории криптовалюта DOJO.

Генеральный директор Tesla и SpaceX написал слово "dojo" в ответ на комментарий одного из пользователей твиттера. Этого было достаточно, чтобы цена токена DOJO за полчаса выросла более чем на 500% и превысила $0,000000049.

На 12:00 по Киеву токен DOJO торгуется по $0,000000022. В ноябре прошлого года криптовалюта обновляла исторический максимум выше $0,000037. С того момента альткоин подешевел более чем на 99%.

DOJO – это криптовалюта, управляемая децентрализованной автономной организацией.

Также Tesla разрабатывает собственный суперкомпьютер под именем Dojo, который предназначен для обучения и тренировок нейросети и создания автономной системы управления электромобилями компании.

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