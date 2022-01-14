Очередной твит одиозного Илона Маска вызвал движение на рынке криптовалют. На этот раз выросла малоизвестная для украинской аудитории криптовалюта DOJO.
Генеральный директор Tesla и SpaceX написал слово "dojo" в ответ на комментарий одного из пользователей твиттера. Этого было достаточно, чтобы цена токена DOJO за полчаса выросла более чем на 500% и превысила $0,000000049.
На 12:00 по Киеву токен DOJO торгуется по $0,000000022. В ноябре прошлого года криптовалюта обновляла исторический максимум выше $0,000037. С того момента альткоин подешевел более чем на 99%.
DOJO – это криптовалюта, управляемая децентрализованной автономной организацией.
Также Tesla разрабатывает собственный суперкомпьютер под именем Dojo, который предназначен для обучения и тренировок нейросети и создания автономной системы управления электромобилями компании.
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