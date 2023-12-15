Эти средства помогут Украине профинансировать ее потребности в начале 2024 года.

В ближайшие дни Еврокомиссия перечислит Украине еще 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания Европейского совета в Брюсселе.

Она отметила, что ведется упорная работа для финансирования Украины, и в частности, это касается перечисления каждого транша. "Те средства, которые были перечислены в прошлом - это всегда была упорная работа, потому что всегда нужен широкий консенсус", - сказала фон дер Ляйен.

"Теперь, подробнее, в ближайшие дни мы перечислим последние 1,5 млрд евро, которые предусмотрены в этом году для Украины и были согласованы в рамках пакета макрофинансовой помощи (МФД) на 2023 год", - подчеркнула фон дер Ляйен.

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По ее словам, эти средства помогут Украине профинансировать удовлетворение ее потребностей в начале 2024 года.

Макрофинансовая помощь ЕС Украине

В предыдущий раз Европейская комиссия в ноябре предоставляла Украине 1,5 миллиарда евро в рамках пакета макрофинансовой помощи (МФД "Плюс"), общий объем которого составляет до 18 миллиардов евро.

20 июня 2023 года Еврокомиссия предложила создать специальный инструмент, который обеспечит последовательную, предсказуемую и гибкую поддержку Украины на период 2024-2027 годов, на общую сумму до 50 миллиардов евро.

При этом, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе наложил вето на помощь Украине в виде 50 млрд евро от Европейского Союза.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз имеет инструменты для гарантирования оказания помощи Украине. Он уверен, что Украина будет обеспечена в финансировании несмотря на венгерское вето.

В январе должен состояться следующий саммит ЕС, во время которого будет рассматриваться вопрос создания Украинского фонда размером 50 млрд. евро на четырехлетний период.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что в Евросоюзе смогут утвердить выделение 50 миллиардов евро, независимо от того, какой будет позиция Венгрии.

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