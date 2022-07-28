Валюту в Украине продолжает "штормить".

В Украине за последнюю неделю курс доллара вырос примерно на 3 гривни. По состоянию на 28 июля он достиг отметки в 40,45 грн/долл.

Вместе с тем, как считает экономист, финансовый аналитик Виталий Шапран, под влиянием решений НБУ и избытка безналичной валюты курс валют вновь может снизиться уже в ближайшее время.

"Ничего страшного не случилось, учитывая состояние безналичного рынка: там профицит валюты, и думаю, за неделю НБУ вместе с банками преодолеет негативный тренд на наличном рынке, объем которого остается небольшим", - пояснил он, пишет РБК-Украина.

По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, согласно прогнозам, на конец года международные резервы НБУ составят 21 млрд долларов - этой суммы достаточно для поддержания стабильности, убеждена она.

Также, по утверждению экономистов, снижение курса доллара может быть вызвано тем, что НБУ разрешил банкам продавать в наличном сегменте половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты - это увеличит предложение в наличном сегменте валютного рынка и ослабит девальвационное давление.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

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