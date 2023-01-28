Курс евро подорожал до 43,45 грн/евро.

Курс наличного доллара в Приватбанке сегодня остался на уровне показателя предыдущего дня – 40,30 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подорожал на 15 копеек – до 43,45 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,80 грн/долл., евро – 42,45 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,15 грн.

Что происходит с курсом валют в Украине

Как сообщал УНИАН, с 21 мая 2022 года Нацбанк отменил ограничения на установление курса. 21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

Также УНИАН уже рассказывал, как в 2023 году могут измениться зарплаты, пенсии и налоги украинцев. Хорошей новостью является то, что власть не планирует, несмотря на значительный дефицит государственного бюджета, в условиях военного времени увеличивать налоги для рядовых граждан. Кроме этого эксперт давал прогноз относительно того, каким будет курс доллара к концу января.

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